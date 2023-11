Giddh est un logiciel de comptabilité cloud complet avec toutes les fonctionnalités nécessaires telles que le grand livre, la comptabilité, la facturation, l'inventaire, divers types de rapports, le dépôt GSTR1, GSTR2, GST3B et bien d'autres. Giddh calcule automatiquement toutes les données et génère différents types de rapports. C’est si simple à comprendre que vous pouvez consulter toutes les finances de votre entreprise même sans l’aide d’un comptable. Il est entièrement personnalisable et répond à tous les besoins de votre entreprise selon vos exigences.

Site Web : giddh.com

