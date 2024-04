Mathison est la plateforme DEI Intelligence qui aide les dirigeants à créer des lieux de travail plus équitables et inclusifs. Nous mettons à votre disposition des données qualitatives et quantitatives sur la main-d'œuvre et des recommandations intelligentes qui accélèrent l'équité des opportunités à tous les niveaux de l'organisation. Notre combinaison d'outils experts, de ressources et de formations donne à votre équipe les compétences nécessaires pour partager les responsabilités et conduire un changement significatif. En tirant parti des informations basées sur les données, Mathison facilite la création d'une culture durable de diversité, d'équité et d'inclusion.

Site Web : mathison.io

