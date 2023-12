DHL International GmbH (DHL) est un service international de messagerie, de livraison de colis et de courrier express, qui est une division de la société de logistique allemande Deutsche Post. L'entreprise livre plus de 1,5 milliard de colis par an. L'entreprise a été fondée à San Francisco, aux États-Unis, en 1969 et a étendu son service dans le monde entier à la fin des années 1970. En 1979, sous le nom de DHL Air Cargo, la société entre dans les îles hawaïennes avec un service de fret inter-îles utilisant deux avions DC-3 et quatre DC-6. Dalsey et Hillblom ont personnellement supervisé les opérations quotidiennes jusqu'à ce que la faillite finale ferme les portes en 1983. À son apogée, DHL Air Cargo employait un peu plus de 100 travailleurs, cadres et pilotes. L'entreprise s'intéressait principalement aux livraisons offshore et intercontinentales, mais le succès de FedEx a déclenché sa propre expansion aux États-Unis à partir de 1983. En 1998, Deutsche Post a commencé à acquérir des parts dans DHL. Elle a acquis une participation majoritaire en 2001 et a acquis toutes les actions en circulation en décembre 2002. La société a ensuite absorbé DHL dans sa division Express, tout en étendant l'utilisation de la marque DHL à d'autres divisions, unités commerciales et filiales de Deutsche Post. Aujourd'hui, DHL Express partage sa marque DHL avec des unités commerciales telles que DHL Global Forwarding et DHL Supply Chain. Elle a pris pied aux États-Unis avec l'acquisition d'Airborne Express. Les résultats financiers de DHL Express sont publiés dans le rapport annuel de Deutsche Post AG. En 2016, le chiffre d'affaires de cette division a augmenté de 2,7% à 14 milliards d'euros. Le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) a augmenté de 11,3 % par rapport à 2015 pour atteindre 1,5 milliard d'euros.

Site Web : dhl.com

