Dashbot est une plateforme de données conversationnelles basée sur l'IA, conçue pour extraire des informations exploitables à partir des interactions clients à grande échelle. Il constitue un outil stratégique pour transformer les données conversationnelles multicanales afin de générer de meilleures expériences client pour un large éventail de cas d'utilisation. Dashbot unifie les sources de données cloisonnées dans l'ensemble d'une organisation, en extrayant des informations à partir de données sombres et d'enquêtes auprès des clients ou en façonnant les données conversationnelles existantes pour améliorer les performances du chatbot. Il sert de plate-forme centrale, convertissant les données conversationnelles non structurées en un format unifié et exploitable pour l'ensemble de l'organisation. La plateforme est équipée d'outils d'automatisation sans code pour faciliter l'exploration des données et l'extraction d'informations, permettant ainsi aux équipes de se concentrer sur des actions basées sur les données pour l'amélioration organisationnelle. Dashbot permet de visualiser l'intégralité du parcours client multicanal en intégrant les canaux d'expérience client, améliorant ainsi l'optimisation de l'expérience utilisateur. Il est utilisé dans divers secteurs par les équipes d'expérience client, les équipes d'IA conversationnelle et les équipes numériques pour générer des améliorations basées sur les données. Il aide les utilisateurs à tirer parti d'une stratégie axée sur les données et à accélérer l'innovation en optimisant les modèles de données de traitement du langage naturel à l'aide de ses capacités avancées d'apprentissage automatique. La plateforme permet également d'enrichir l'expérience client et l'expérience employé pour des possibilités illimitées en matière d'IA conversationnelle.

Site Web : dashbot.io

