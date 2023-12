CloudOffix est une plateforme CRM et d'expérience client complète et tout-en-un qui rassemble toutes vos équipes autour de vos clients. Avec CloudOffix, vous pouvez facilement gérer les ventes, le marketing, les projets, le service client, le commerce électronique, la facturation et même les ressources humaines au sein d'un environnement collaboratif unique, intégré de manière native, hautement personnalisable. Notre plateforme simplifie et rationalise votre travail quotidien en éliminant le besoin de basculer constamment entre plusieurs outils ou d'intégrer plusieurs applications. Cela signifie que vos clients bénéficient d’une expérience numérique plus fluide et plus agréable. Avec CloudOffix, toute votre équipe peut travailler ensemble et se concentrer sur la fourniture de la meilleure expérience client possible.

Site Web : cloudoffix.com

