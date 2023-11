CLIUS est un dossier médical électronique basé sur le cloud pour les cliniques (cliniques sans lits). Une conception d'écran simple et facile à utiliser réduit le temps et les efforts du traitement médical et améliore l'efficacité. Il est idéal non seulement pour les nouvelles ouvertures, mais également pour les succursales en expansion, alors essayez d’abord l’expérience d’essai/démo gratuite.

Site Web : clius.jp

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Clius. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.