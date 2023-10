Une véritable expérience de course de chevaux que vous ne pourrez jamais vivre dans un jeu. Il s'agit d'un service de fonds pour chevaux de course qui vous permet de partager vos sentiments avec des amis Banushi. Vous recevrez des mises à jour sur les progrès de votre cheval et, comme un propriétaire de cheval, vous recevrez une part du prix en fonction des résultats des courses.

Site Web : banusy.dmm.com

