LINE WORKS est un outil qui fournit toute la communication dont vous avez besoin pour travailler dans une seule application, y compris le chat et les tampons LINE, ainsi qu'un calendrier et un carnet d'adresses. Chaque entreprise, organisation ou équipe peut s'inscrire et utiliser LINE WORKS, et la première personne à démarrer LINE WORKS peut ajouter/inviter des membres à démarrer la communication. Avec LINE WORKS, les personnes de différentes générations et ayant une expérience informatique peuvent communiquer plus facilement, quels que soient la taille de l'entreprise, le type d'industrie ou le type de travail.

Site Web : line.worksmobile.com

