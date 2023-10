Il s'agit d'une plate-forme qui prend en charge la conception, la fabrication, la vente et l'introduction de technologies pour ceux qui souhaitent créer des choses. Nous proposons des services tels qu'un marché de commande et de vente d'impressions 3D, la création de coques originales pour smartphone, un blog de fabrication et une assistance à la « fabrication » dans l'espace de coworking d'Akihabara.

Site Web : make.dmm.com

