LA PROCHAINE MEILLEURE CHOSE DES RÉUNIONS EN PERSONNE Combinant une technologie intelligente de pointe avec de la vidéo et de l'audio haute définition, Callbridge agit moins comme une conférence téléphonique que comme un facilitateur de discussion. Callbridge agit en tant que secrétaire de votre réunion, rappelant vos invités, prenant des notes et publiant des résumés et des documents. Vos réunions sont importantes, Callbridge s'assure que vous les traitez de cette façon.

Site Web : callbridge.com

