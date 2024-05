Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Contrairement aux produits existants comme Zoom, les fonctionnalités intégrées à l'application Meeting Intelligences de MemoriaCall révolutionnent la façon dont les utilisateurs interagissent avec leurs réunions à une fraction du coût. Avec MemoriaCall, posez simplement n'importe quelle question sur votre réunion et en quelques secondes, vous recevrez une réponse précise. Fini la prise de notes manuelle ou les détails manqués au bureau ou en déplacement. MemoriaCall transcrit automatiquement l'audio des réunions des utilisateurs, fournit des résumés basés sur l'IA et agit même comme leur assistant de réunion intelligent. Grâce au partage de fichiers intégré à l'application, aux archives et aux capacités de recherche avancées, toutes les informations relatives aux réunions des utilisateurs sont à portée de main. Bénéficiez d'une intégration transparente et augmentez la rentabilité de votre organisation en ajoutant des milliers d'heures de productivité par an à vos résultats.

Site Web : memoriacall.com

