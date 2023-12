Ne laissez jamais un bouton sans issue faire baisser les taux de conversion, perdre des visiteurs en raison du chargement lent des pages ou manquer des mesures importantes. Les analyses basées sur l'action de Baresquare identifient les petits problèmes avant qu'ils ne deviennent de gros problèmes, et font apparaître des micro-informations qui pourraient conduire à des opportunités majeures. Nous nous connectons à votre plateforme d'analyse actuelle pour donner un sens aux tendances de vos données, qu'il s'agisse de détecter des incohérences ou de tracer les performances d'une campagne pour vous donner une longueur d'avance sur vos concurrents. Chaque jour, notre produit fournit des notifications exploitables, générées par l'apprentissage automatique et une détection sophistiquée des anomalies, afin que votre équipe puisse voir exactement quand et où les pics de trafic, les liens rompus ou les pages ralentissent. Et surtout, vous saurez comment résoudre ces problèmes afin de pouvoir prendre des décisions plus précises pour votre entreprise. Rapide. Au cours des dix dernières années d'activité, Baresquare s'est développé aux côtés de nos partenaires. Nous sommes passés d'un cabinet de conseil en données à une société de logiciels d'IA sophistiquée associée à une expertise interne approfondie, permettant à nos clients de multiplier l'efficacité de leur entreprise. Considérez notre technologie comme une paire d’yeux supplémentaire là où vous en avez besoin, ou des mains là où vous n’en avez pas. Nous avons collaboré avec des entreprises des secteurs de la technologie, du secteur bancaire, des compagnies aériennes et de l'hôtellerie, en les amenant au-delà du tableau de bord et en apportant des changements significatifs dans leur conversion, leur trafic et leurs performances commerciales globales. PARTENAIRES Sony, Condé Nast, EuroLeague Turkish Airlines, Siemens, The Co-operative Bank, Dixons Carphone, Domes Resorts

Site Web : baresquare.com

