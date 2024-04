Assurez-vous que les clients trouvent votre contenu numérique le plus précieux grâce à la surveillance de sites Web 24h/24 et 7j/7 de ContentKing, qui fait désormais partie de la plateforme de marketing organique d'entreprise n°1 de Conductor. Les changements sur les sites Web se produisent, et ils se produisent rapidement. C'est là qu'intervient ContentKing pour Conductor. En tant que seule plateforme de surveillance et d'audit SEO en temps réel, ContentKing garde une trace de tout ce qui se passe sur votre site au fur et à mesure qu'il se produit. Si les liens se rompent soudainement, si les pages deviennent non indexables ou si le titre d’une page change, vous êtes couvert. ContentKing surveille en permanence votre site, vous alerte en temps réel des problèmes et des modifications sur la page et vous donne la possibilité de résoudre les problèmes de référencement sur la page avant que votre classement ne soit affecté. Plus besoin d'attendre une exploration. Plus besoin de travailler avec des données en retard. Et plus de problèmes inaperçus. Vous aurez un œil sur votre site 24h/24 et 7j/7 et une interface conviviale qui vous donnera un aperçu complet de vos performances SEO afin que vous puissiez transformer les données en informations exploitables. Le tout en temps réel. Découvrez pourquoi des marques comme Netflix, H&M, Condé Nast et FedEx utilisent ContentKing pour gagner en référencement.

