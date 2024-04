La plateforme BI opérationnelle d'Ikigai transforme la façon dont les entreprises prennent des décisions tactiques. L'interface utilisateur/UX conviviale permet à chacun d'infuser et de préparer des données et d'exécuter des analyses robustes basées sur l'IA pour atteindre ses objectifs commerciaux. DeepMatch rassemble même les ensembles de données les plus disparates en quelques minutes sans aucun prétraitement des données. Cette technologie brevetée s'améliore avec le temps et apprend des humains. La technologie exclusive DeepCasting génère des prévisions sur quelques semaines de données seulement, avec une précision également supérieure à toute autre méthode. Au lieu de comparer une poignée de scénarios de simulation, l'analyse DeepPlan exclusive d'Ikigai évalue jusqu'à 10 ^ 19 options et identifie les plus optimales pour des paramètres donnés. S'appuyant sur les recherches de pointe du MIT sur l'IA et l'apprentissage automatique, Ikigai est dans une position unique pour aider les équipes opérationnelles à améliorer la rapidité et la précision de leurs décisions dans un contexte d'incertitude et de changement constant, augmentant ainsi le retour sur investissement de leur entreprise, tout en mettant au point les dernières techniques de science des données. accessible à tout professionnel de la donnée. En savoir plus https://www.ikigailabs.io

