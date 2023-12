Transformez votre Excel en une machine à informations que tout le monde peut piloter. Visualisez vos feuilles de calcul sous forme de tableaux de bord prédictifs, automatisez les états financiers et collaborez sur des analyses de simulation et de risque tout en protégeant le modèle, les données sensibles et en contrôlant exactement dans quelle mesure chaque personne peut interagir avec lui. Conservez la flexibilité d'une feuille de calcul : utilisez la syntaxe familière d'Excel, notamment les tableaux dynamiques et XLOOKUP, analysez rapidement le modèle, ses scénarios et créez des visualisations interactives pour votre équipe. Gardez le contrôle : renforcez les capacités de votre équipe à obtenir des informations et à contribuer à la feuille de calcul centrale d'une manière sécurisée et organisée que vous contrôlez. Obtenez des réponses en quelques minutes : établissez une couche de visualisation permettant à votre équipe de poser des questions de simulation au modèle central, d'analyser les scénarios et les risques et de partager des informations interactives en quelques minutes. Moins d'erreurs, meilleure sécurité : améliorez la précision des données, réduisez le risque d'erreurs, protégez les informations sensibles et prenez de meilleures décisions plus rapidement.

Site Web : visyond.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Visyond. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.