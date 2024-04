Sigma est une plateforme moderne et primée de business intelligence (BI) et d'analyse spécialement conçue pour le cloud. Avec Sigma, n'importe qui peut utiliser les fonctions et les formules de feuille de calcul qu'il connaît déjà pour explorer les données en direct à l'échelle du cloud, jusqu'au moindre détail. Notre interface familière, semblable à une feuille de calcul, met toute la puissance de SQL entre les mains de tout utilisateur tout en conservant les données à jour et sécurisées dans les entrepôts de données cloud. Les entreprises axées sur les données utilisent Sigma pour permettre à leurs employés, clients et partenaires de s'affranchir des limites du tableau de bord et d'explorer les données par eux-mêmes afin de prendre des décisions meilleures et plus rapides. Notre logiciel a été conçu pour capitaliser sur la puissance des performances des entrepôts de données cloud afin de combiner des sources de données et d'analyser instantanément des milliards de lignes de données – aucun codage requis.

