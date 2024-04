La plateforme d'analyse augmentée de MachEye transforme la façon dont les organisations intègrent leurs données, leurs décisions et leurs opérations. Alors que les plateformes de business intelligence actuelles ne répondent qu'aux questions « quoi » sur les données, MachEye aide les utilisateurs à répondre à des scénarios « quoi, pourquoi et comment » pour tout le monde dans une organisation. Les décideurs à tous les niveaux peuvent désormais recevoir des informations et des recommandations exploitables grâce à une expérience de recherche « de type Google » et une expérience audiovisuelle « de type YouTube », en plus de graphiques et d'analyses en libre-service. MachEye ajoute un bouton « lecture » ​​exploitable aux données ! Pour plus d'informations, visitez https://www.macheve.com.

