Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

iHadth est la collection de hadiths du prophète Mahomet (محمد (صلى الله عليه و سلم (que la paix soit sur lui). L'application contient plus de 49 000 hadiths provenant des livres de hadiths les plus acceptés et authentiques, dont six livres de hadiths également connus sous le nom de Kutub al-Sittah ou Sihah. Sitta (qui signifie « Les Six Authentiques »).

Site Web : ihadis.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Al Hadith. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.