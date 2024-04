Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Adentro est la seule plateforme de marketing basée sur les visites qui s'associe au Wi-Fi de votre magasin pour générer de véritables visites de clients ET le prouve. Notre technologie vous aide à identifier les clients inconnus, à en attirer de nouveaux et à mesurer leur comportement de visite. Notre Walk-Through Rate™ exclusif, combiné à des profils clients enrichis, simplifie la façon dont vous pilotez et mesurez l'impact sur les revenus sur vos sites. Investissez-vous dans la publicité numérique ? Tirez parti de notre base de données de plus de 53 millions de consommateurs pour cibler vos campagnes sur les locaux visitant des entreprises comme la vôtre. Adentro vous aide à mieux comprendre vos clients pour un marketing plus efficace et un retour sur investissement accru.

Site Web : adentro.com

