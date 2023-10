Funny Travelling Airport es un juego de simulación creado por Go Panda Games. ¿Has querido ser un oficial cuyo trabajo sea gestionar pasajeros en un aeropuerto? ¡Entonces este juego es solo para ti! Experimente y aprenda los conceptos básicos de los viajes en avión mientras guía a los pasajeros desde el check-in hasta el despegue. Dirija a los viajeros a sus respectivas líneas, ejecute el quiosco para registrar sus maletas, imprima sus boletos y ¡mucho más! ¡Comparte este juego con tus amigos para maximizar la diversión! ¡Buen viaje! Haz clic o toca un objeto para recogerlo y usarlo. Funny Travelling Airport es creado por Go Panda Games, un estudio de desarrollo independiente con sede en South Surabaya, Indonesia. Tienen muchos otros juegos lindos en Poki: Funny Throat Surgery 2, Yummy Waffle Ice Cream, Cooking Korean Lesson, Funny Pet Haircut, Funny Nose Surgery, Funny-Rescate-Zookeeper, Funny-pet-Rescue y Hipster vs Rockers.

Sitio web: poki.com

