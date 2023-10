Yummy Super Pizza es un juego de simulación creado por Go Panda Games. ¿Te gusta hacer pizzas? ¡No vayas más lejos! ¡En este juego, harás pizzas fantásticas sin ensuciar! Comienza preparando ingredientes como la masa de pizza, luego corta las verduras y los ingredientes, calienta el horno y prepárate para cocinar la pizza más sabrosa y crujiente que jamás hayas visto en la ciudad. Tus amigos estarán encantados de visitarte tan a menudo como sea posible, ¡la pizza perfecta sólo se encuentra en tu casa! ¡Comparte el juego con tus amigos y compara tus deliciosas creaciones! Haz clic o toca un objeto para recogerlo y usarlo. Yummy Super Pizza es creado por Go Panda Games, un estudio de desarrollo independiente con sede en South Surabaya, Indonesia. Tienen muchos otros juegos lindos en Poki: Funny Travelling Airport, Funny Throat Surgery 2, Yummy Waffle Ice Cream, Cooking Korean Lesson, Funny Pet Haircut, Funny Nose Surgery, Funny-Rescue-Zookeeper, Funny-pet-Rescue y Hipster vs Rockers.

Sitio web: poki.com

