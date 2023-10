Funny Camping Day es un juego de simulación creado por Go Panda Games. ¿Te gusta el buen clima y acampar? Has encontrado el juego perfecto para ti. Sal con tus amigos y disfruta del aire puro y la naturaleza. Ayuda a tus amigos a realizar actividades de campamento: limpia el campamento, instala tus tiendas de campaña, disfruta de la pesca y enciende la fogata. Juega el papel de tus amigos en diferentes actividades. ¡No olvides compartir Funny Camping Day con tus amigos! Haz clic o toca un objeto para recogerlo y usarlo. Funny Camping Day es creado por Go Panda Games, un estudio desarrollador independiente con sede en South Surabaya, Indonesia. Tienen muchos otros juegos lindos en Poki: Funny Travelling Airport, Funny Throat Surgery 2, Yummy Waffle Ice Cream, Cooking Korean Lesson, Funny Pet Haircut, Funny Nose Surgery, Funny-Rescue-Zookeeper, Funny-pet-Rescue y Hipster vs Rockers.

Sitio web: poki.com

