Funny Daycare es un juego de simulación en el que cuidas lindos animales bebés en tu guardería para mascotas. Tú estás a cargo de todo: alimentar a los animales, curarlos, jugar con ellos, limpiarlos a ellos y a sus juguetes, etc.... Elige el panda, el elefante, el mono o el cerdo en el orden que quieras. y atender sus necesidades. ¿Tienes lo que se necesita para ser el mejor cuidador de la ciudad? ¡Continúe y demuestre cuánto ama a los animales asegurándose de que estén bien alimentados y limpios! Haga clic o toque un objeto para recogerlo y usarlo. Funny Daycare fue creado por Go Panda Games, un estudio desarrollador independiente con sede en el sur de Surabaya. , Indonesia. Tienen muchos otros juegos lindos en Poki: Disfraz divertido de cachorro, Día de campamento divertido, Aeropuerto de viaje divertido, Cirugía de garganta divertida 2, Helado de gofre delicioso, Lección de cocina coreana, Corte de pelo divertido para mascotas, Cirugía de nariz divertida y Hipster vs Rockers

Sitio web: poki.com

