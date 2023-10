Funny Puppy Emergency es un juego de simulación en el que rescatas y atiendes a perritos en apuros. Corre y ayuda a varios cachorros que están heridos atendiendo sus necesidades, como quitar astillas, enderezar colas, curar bultos, aplicar medicamentos y más. Si los cachorros sienten dolor durante el procedimiento, no olvide detenerse y acariciarlos para hacerles saber que estarán bien. ¿Estás listo para convertir a estos perros tristes en perros felices moviendo la cola? Haga clic o toque un medicamento o equipo médico para usarlo. Cuando el juego muestre formas de flechas, sigue la misma forma con el cursor o el dedo para repetirla. Funny Puppy Emergency es creado por Go Panda Games, un estudio desarrollador independiente con sede en South Surabaya, Indonesia. Tienen muchos otros lindos juegos en Poki: Yummy Taco, Funny Cooking Camp, Funny Camping Day, Funny Travelling Airport, Funny Throat Surgery 2, Yummy Waffle Ice Cream, Cooking Korean Lesson, Funny Pet Haircut, Funny Puppy Dressup, Funny Kitty Dressup, Funny Nose Surgery y Hipster vs RockersPuedes jugar a Funny Puppy Emergency gratis en Poki. Puedes jugar a Funny Puppy Emergency en tu computadora y dispositivos móviles como teléfonos y tabletas.

