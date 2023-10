Summer Fashion Makeover es un juego de simulación en el que ayudas a una de tus amigas a prepararse para un divertido día en la playa. Ayúdala a prepararse ayudándola con un poco de limpieza usando exfoliantes faciales y productos de belleza, luego elige entre una amplia colección de delineadores de ojos, sombras de ojos, bases, lápices labiales y más. Haz que tu amiga luzca elegante en su día especial en la playa. Una vez que tu amigo esté listo, ¡muéstrale al mundo lo gran estilista que eres! Haz clic o toca un conjunto o accesorio para ponérselo. Debes elegir los elementos que se te mostraron anteriormente en el juego. Si no recuerdas cuáles son las correctas, no dudes en recibir una pista. Summer Fashion Makeover es creado por Go Panda Games, un estudio desarrollador independiente con sede en South Surabaya, Indonesia. Tienen muchos otros juegos lindos en Poki: TicToc Summer Fashion, Tictoc KPOP Fashion, Funny Puppy Emergency, Yummy Taco, Funny Cooking Camp, Funny Camping Day, Funny Travelling Airport, Funny Throat Surgery 2, Yummy Waffle Ice Cream, Cooking Korean Lesson, Corte de pelo divertido para mascotas, disfraz divertido para cachorros, disfraz divertido para gatitos, cirugía de nariz divertida y Hipster vs Rockers. Puedes jugar Summer Fashion Makeover gratis en Poki. Summer Fashion Makeover se puede jugar en tu computadora y en dispositivos móviles como teléfonos y tabletas.

Sitio web: poki.com

Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado, respaldado ni de ninguna manera oficialmente conectado a Summer Fashion Makeover. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.