TicToc KPop Fashion es un juego de simulación en el que ayudas a uno de tus amigos a convertirse en una estrella en una famosa plataforma de redes sociales. Ayúdala a preparar publicaciones inolvidables eligiendo el maquillaje y la ropa adecuados. El juego te mostrará brevemente qué tipo de maquillaje y accesorios debes elegir, pero desaparecerá rápidamente. Memorízalos bien o haz clic en el botón de pista para que vuelvan a aparecer. ¡Elige todos los conjuntos y accesorios adecuados para que luzca lo suficientemente elegante como para obtener Me gusta y volver a publicar! Puedes comprar artículos nuevos obteniendo muchos Me gusta después de publicar la foto. ¿Tienes lo que se necesita para ser un estilista reconocido? ¡Muéstrales a todos que tienes talento para ello! Haz clic o toca un conjunto o accesorio para ponértelo. Debes elegir los elementos que se te mostraron anteriormente en el juego. Si no recuerdas cuáles son las correctas, no dudes en recibir una pista. TicToc KPop Fashion es creado por Go Panda Games, un estudio desarrollador independiente con sede en South Surabaya, Indonesia. Tienen muchos otros juegos lindos en Poki: Funny Puppy Emergency, Yummy Taco, Funny Cooking Camp, Funny Camping Day, Funny Travel Airport, Funny Throat Surgery 2, Yummy Waffle Ice Cream, Lección de cocina coreana, Funny Pet Haircut, Funny Puppy Dressup, Disfraz divertido de gatito, cirugía de nariz divertida y Hipster vs Rockers. Puedes jugar TicToc KPop Fashion gratis en Poki. Puedes jugar TicToc KPop Fashion en tu computadora y dispositivos móviles como teléfonos y tabletas.

Sitio web: poki.com

