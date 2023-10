Yummy Donut Factory es un juego de simulación de cocina en el que eres dueño de una fábrica y preparas deliciosos donuts para tus clientes. Empiece por hacer el donut desde cero siguiendo la receta proporcionada. Tamizar la harina, agregar los ingredientes secos como el azúcar y la sal, luego mezclarlos con la mantequilla y la leche. Asegúrate de usar las cantidades correctas de ingredientes; cualquier cantidad mayor o menor que la receta hará que tu dona sea un fracaso. ¡Entonces puedes continuar con la cocción! Una vez que las donas básicas estén listas, podrás divertirte y mostrar tu creatividad con dulces, chispas, glaseado y mucho más. ¡Comparte los dulces que has preparado en Yummy Donut Factory con tus amigos e inspira la creatividad de los demás! ¡No querrás perderte este! Haz clic o toca los objetos para interactuar con ellos. A veces es necesario arrastrarlos y soltarlos para usarlos correctamente.Yummy Donut Factory es creado por Go Panda Games, un estudio de desarrollo independiente con sede en South Surabaya, Indonesia. Tienen muchos otros juegos lindos en Poki: Yummy Chocolate Factory, Funny Kitty Haircut, TicToc Summer Fashion, Tictoc KPOP Fashion, Funny Puppy Emergency, Yummy Taco, Funny Cooking Camp, Funny Camping Day, Funny Travelling Airport, Funny Throat Surgery 2, Yummy Helado de gofres, lección de cocina coreana, divertido corte de pelo para mascotas, divertido disfraz de cachorro, divertido disfraz de gatito, divertida cirugía de nariz y Hipster vs Rockers. Puedes jugar Yummy Donut Factory gratis en Poki. Yummy Donut Factory se puede jugar en tu computadora y dispositivos móviles como teléfonos y tabletas.

Sitio web: poki.com

