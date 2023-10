Funny Throat Surgery 2 es un juego de simulación creado por Go Panda Games. ¿Siempre has querido ser médico? Entonces te encantará este juego. Ayuda a este pobre niño que sufre problemas de dientes y garganta. Comience el proceso tratando sus dientes. Tiene muchas infecciones y sarro que eliminar. Ayúdala a deshacerse del dolor de dientes utilizando las herramientas una por una según las flechas de instrucciones. Una vez que hayas terminado con los dientes, continúa con la garganta. En primer lugar, eliminar todas las bacterias que están provocando la infección. ¡Sus amígdalas están en horrible estado y deberían extirparse! ¿Puedes curarla para que pueda volver a la escuela y ver a sus amigos nuevamente? Haz clic o toca una herramienta para recogerla. Utilice la herramienta con su paciente haciendo clic en él o manteniendo presionado el botón izquierdo del mouse o con el dedo alrededor del área deseada. Funny Throat Surgery 2 fue creado por Go Panda Games, un estudio de desarrollo independiente con sede en South Surabaya, Indonesia. Tienen muchos otros juegos lindos en Poki: Yummy Waffle Ice Cream, Cooking Korean Lesson, Funny Pet Haircut, Funny Nose Surgery, Funny-Rescue-Zookeeper, Funny-pet-Rescate y Hipster vs Rockers.

Sitio web: poki.com

