Yelp es una empresa pública estadounidense con sede en San Francisco, California. La empresa desarrolla, aloja y comercializa el sitio web Yelp.com y la aplicación móvil Yelp, que publican reseñas colectivas sobre empresas. También opera un servicio de reservas en línea llamado Yelp Reservations. Yelp fue fundada en 2004 por los ex empleados de PayPal Russel Simmons y Jeremy Stoppelman. Yelp creció en uso y recaudó varias rondas de financiación en los años siguientes. En 2010, tenía 30 millones de dólares en ingresos y el sitio web había publicado alrededor de 4,5 millones de reseñas colaborativas. De 2009 a 2012, Yelp se expandió por Europa y Asia. En 2009, inició varias negociaciones con Google para una posible adquisición. Yelp se convirtió en una empresa pública en marzo de 2012 y se volvió rentable por primera vez dos años después. En el segundo trimestre de 2019, Yelp informó tener un promedio mensual de 61,8 millones de visitantes únicos a través de computadoras de escritorio y 76,7 millones de visitantes únicos a través de su sitio web móvil. Al 30 de junio de 2019, Yelp declaró en su página de Relaciones con inversores que tenía 192 millones de reseñas en su sitio. La compañía ha sido acusada de utilizar prácticas desleales para aumentar los ingresos de las empresas que se reseñan en su sitio, por ejemplo, presentando más información de reseñas negativas para empresas que no compran sus servicios publicitarios o destacando anuncios de los competidores de dichas empresas que no pagan o, por el contrario, excluyendo reseñas negativas de la calificación general de las empresas sobre la base de que las reseñas “no se recomiendan actualmente”. " También ha habido quejas de tácticas agresivas y engañosas por parte de algunos de sus representantes de ventas de publicidad. La confiabilidad del sistema de reseñas de la empresa también se ha visto afectada por el envío de reseñas falsas por parte de usuarios externos, como reseñas falsas positivas enviadas por una empresa para promocionar su propio negocio o reseñas falsas negativas enviadas sobre empresas competidoras, una práctica a veces conocida como "astroturfing". , que la empresa ha intentado combatir de diversas formas.

Sitio web: yelp.com

Descargo de responsabilidad: WebCatalog no está afiliado, asociado, autorizado, respaldado ni de ninguna manera oficialmente conectado a Yelp. Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.