StampyMail es una plataforma web para crear, gestionar y desplegar las firmas de email de cualquier organización de forma centralizada, rápida e intuitiva desde cualquier dispositivo pc o móvil. Se integra con cualquier solución de correo (Microsoft 365, Google Workspace, G Mail, Outlook, Thunderbird, Exchange). Además, es una herramienta de ventas, comunicación y marketing. Permite añadir contenido dinámico en las firmas, desplegando distintos banners de forma automatizada para redirigir el tráfico a una landing, Marketplace o E-commerce. Además, mide los impactos de las campañas en tiempo real.

