Krieche um die Welt und erobere jeden Block! Splix.io lässt Sie im ultimativen Dominanzspiel gegen andere Schlangen antreten. In diesem Multiplayer-Kampf besteht Ihre Mission darin, das gesamte Raster mit Ihrer Farbe zu füllen. Sie können jeden freien Bereich einschließen, um ihn zu Ihrem eigenen zu machen. Wenn jemand auf Ihre aktuelle Spur stößt, verlieren Sie sofort. Jede Schlange möchte mehr Land erobern und an die Spitze kommen. Seien Sie schlau und vorsichtig, um neue Teile der Welt zu erobern, ohne getroffen zu werden! Über den Ersteller: Pelican Party ist eine Zusammenarbeit zweier Niederländer mit Sitz in Rotterdam, Niederlande. Sie haben auch Nugget Royale und Ducklings.io erstellt.

Website: splix.io

