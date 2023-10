Anycolor ist ein Malspiel, bei dem Sie einzigartige Farbpaletten verwenden, um die Abschnitte in einer Vielzahl vorgefertigter Zeichnungen zu füllen. Das Spiel gibt Ihnen die volle Kontrolle darüber, wie und wo Sie jede Farbe verwenden möchten, sodass die Möglichkeiten endlos sind. Nutzen Sie das Füllwerkzeug und den Pinsel, um jedes Gemälde wie kein anderes anzupassen. Es gibt Zeichnungen von Tieren, Menschen, Lebensmitteln, Fahrzeugen und sogar abstrakten Ideen! Die Liste der Zeichnungen wird ständig aktualisiert, sodass Sie gelegentlich neue Zeichnungen finden, an denen Sie arbeiten können. Es gibt auch zusätzliche Paletten, die Sie freischalten können. Schauen Sie sich also unbedingt das Farbmenü an, um es zu erkunden. Vergessen Sie nicht, Ihre Kunstwerke herunterzuladen, nachdem Sie mit dem Ausmalen fertig sind. Teilen Sie Anycolor unbedingt mit Ihren Freunden und zeigen Sie Ihre Kreationen! Anycolor wurde von Aniway, einem in Finnland ansässigen Spieleentwicklungsteam, erstellt. Spielen Sie ihr anderes Puzzle-Matching-Spiel auf Poki: Koala Bros Bash. Sie können Anycolor kostenlos auf Poki spielen. Anycolor kann auf Ihrem Computer und mobilen Geräten wie Telefonen und Tablets gespielt werden.

Website: poki.com

