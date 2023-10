Nugget Royale ist ein echtes Battle-Royale-Spiel, bei dem Sie zum einzigen überlebenden Huhn werden müssen! Du bist auf dem Weg zum endgültigen Ziel, aber es gibt einen Weg, da rauszukommen: Schiebe alle anderen Hühner beiseite, um sicherzustellen, dass du nicht in der Maschine landest. Denken Sie daran, dass nur ein Küken überlebt, also müssen Sie die anderen niederdrücken ... Nugget Royale ist auch als nuggetroyale.io bekannt und Sie spielen in einer Arena gegen 80 andere Online-Konkurrenten. Sie können Nugget Royale online spielen kostenlos auf Poki.W/A/S/D – Move aroundSpace – JumpPelican Party ist ein Team aus zwei Entwicklern mit Sitz in Rotterdam, Niederlande. Jürgen erstellt die Visuals für die Spiele. Die Spielmechanik wurde von Jesper (the End) entwickelt. Sie haben auch Splix.io und Ducklings.io erstellt.

Website: poki.com

