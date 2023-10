Spielen Sie Rival Stars Horse Racing kostenlos online mit der now.gg Mobile Cloud. Werden Sie ein Champion-Züchter und leiten Sie Ihren eigenen Stall mit wunderschönen Pferden. Das Erbe Ihrer Familie, Rassepferde zu züchten, hat sich verschlechtert. Nun hängen der Name und der Ruf der Familie von Ihnen ab. Bringen Sie Ruhm in Ihren Stall zurück und zeigen Sie der Welt, was Sie haben. Spüren Sie den Nervenkitzel und den Donner eines echten Pferderennens durch realistische Motion-Capture-Animationen und hochwertige Kommentare. Ernten Sie den Lohn Ihrer harten Arbeit, indem Sie Ihre Pferde ausbilden, Jockeys einstellen und sorgfältig einen Stall mit Derbysiegern aufbauen. Passen Sie alles individuell an, von der Konfiguration Ihres Pferdes bis hin zu den Helmen und der Ausrüstung, die Sie Ihren Reitern anziehen.

Website: now.gg

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Rival Stars Horse Racing verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.