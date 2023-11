Vectaria.io ist ein Minecraft-ähnliches Abenteuerspiel, aber komplett im Mehrspielermodus! Beginnen Sie Ihre Reise mit einem von vier Charakteren: Martha, Oliver, Mike und Rose. Von dort aus können Sie direkt ins Spiel einsteigen und mit dem Spielen beginnen! Es stehen drei Hauptspielmodi zur Auswahl: eine PvP-Überlebenskarte (Spieler gegen Spieler), auf der Sie andere Spieler in Schach halten und stärker werden müssen, ein weiterer Überlebensmodus, bei dem Sie PvP ein- und ausschalten können, was es etwas lockerer, aber dennoch interessant macht und schließlich einen Kreativmodus, in dem Sie Ihrer Fantasie freien Lauf lassen und alles bauen können, was Sie möchten! Beim Spielen von Vectaria.io stehen so viele Optionen zur Auswahl, wo fangen Sie an?

Website: poki.com

