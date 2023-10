Tired to Fall ist ein Puzzle-Plattformspiel, in dem Sie ein kleines Blatt führen müssen, das jeden Herbst zu müde wird, um zu fallen. Nehmen Sie an den Abenteuern unserer Blattfigur durch den Wald teil und nutzen Sie die Umgebung, um kreative Wege zu finden, um zurück zum Baum zu gelangen! Das Ziel besteht darin, in jedem Level den gelben Pilz zu erreichen. Sie können dies tun, indem Sie sich andere Blattfreunde schnappen und sie an eine Stelle werfen, an der sie sich in Plattformen verwandeln können, auf denen Sie klettern und überqueren können. Sie können mehrere Setzlinge auf eine bestimmte Fläche werfen, um noch höhere Plattformen wachsen zu lassen. Erkunden Sie ein kühles Waldgebiet voller spannender Dinge wie stachelige Kastanien, Eicheln und Kanonenpilze! Haben Sie das Zeug dazu, den Herbst zu überstehen, ohne zu fallen? Tired to Fall wurde von havana24 erstellt. Dies ist ihr erstes Spiel auf Poki! Sie können Tired to Fall kostenlos auf Poki spielen. Tired to Fall ist auf Ihrem Computer und mobilen Geräten wie Telefonen und Tablets spielbar.

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Tired to Fall verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.