Dana: Relics for Sale ist ein Plattformspiel, in dem Sie ein Reliktjäger sind, der die Aufgabe hat, verlorene Relikte von verschiedenen Händlern wiederzubeschaffen. Durchqueren Sie uralte Wälder und rennen Sie durch eisige Ödlande, um unschätzbare Schätze zu finden, springen Sie auf oder über Feinde und Hindernisse, sammeln Sie Münzen und Edelsteine ​​und holen Sie sich Schlüssel, die Ihnen Türen zu noch aufregenderen Abenteuern öffnen! Kannst du in den verschiedenen anspruchsvollen Levels alle Relikte finden und sie alle verkaufen? Vergessen Sie nicht, dieses Spiel mit Ihren Freunden zu teilen! Bewegen – A/D oder Pfeiltasten. Springen – W oder Leertaste. Aufheben/Werfen – Z oder ED. Ana: Relics for Sale wurde von Ulpo Media erstellt. Spielen Sie ihr anderes Spiel auf Poki: Grow Up the Cats. Sie können Dana: Relics for Sale kostenlos auf Poki spielen. Dana: Relics for Sale kann auf Ihrem Computer und mobilen Geräten wie Telefonen und Tablets gespielt werden.

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Dana: Relics for Sale verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.