Slash the Rope

Zerschneide das Seil, um eine schlappe Stoffpuppe aus dem Bildschirm zu werfen! Dieses unterhaltsame Physikspiel erfordert Konzentration und Geduld, um Ihre Schnitte, Schläge und Hiebe perfekt abzustimmen und die Figur aus dem Bild zu schleudern. Entfernen Sie rote Blöcke per Knopfdruck und bauen Sie dann Schwung auf, um das Strichmännchen in Richtung eines schnellen Ausgangs oder einer bodenlosen Grube zu schwingen. Jedes Level ist schwieriger als das vorherige und enthält Anweisungen für neue Bewegungen von einem Level zum nächsten. Die Zeit läuft mit Ihrem Punktestand ab, seien Sie also schnell, um den höchstmöglichen Punktestand zu erreichen. Und je höher Ihre Punktzahl, desto mehr goldene Sterne erhalten Sie für die Dezimierung des Strichmännchens.

Website: poki.com

