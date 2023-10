Neon Flytron: Cyberpunk Racer ist ein futuristisches 3D-Autorennspiel, in dem Sie in einer faszinierenden Neonwelt in den Verkehr eintauchen. Weiche Gebäuden aus, bewege dich zwischen beweglichen Brücken, Zügen und durch riesige Ventilatoren. Dabei ist es so einfach zu spielen: Man kann das Fahrzeug sogar mit nur einem Finger steuern. Vergessen Sie nicht, die in der ganzen Stadt verstreuten Münzen einzusammeln und sich schöne Anpassungs-Upgrades und sogar neue Autos zu kaufen! Wenn es hart auf hart kommt, achten Sie darauf, dass Sie Ihren Schutzschild verwenden, wenn Sie kurz davor stehen, auf ein Hindernis zu stoßen. Verfügen Sie über die nötige Beweglichkeit, um der Champion-Pilot in dieser Cyberpunk-Stadt zu sein? Lenken – WASD, Pfeiltasten oder Mauszeiger. Sie können sowohl die Stadt als auch Ihr Auto individuell gestalten. Wählen Sie im Menü die Optionen „Karte“ oder „Flytron“ und beginnen Sie mit den Farben zu spielen.Neon Flytron: Cyberpunk Racer wurde von GoGoMan erstellt. Dies ist ihr erstes Spiel auf Poki! Neon Flytron: Cyberpunk Racer kann kostenlos auf Poki gespielt werden. Neon Flytron: Cyberpunk Racer kann auf Ihrem Computer gespielt werden.

