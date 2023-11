Murder ist ein lustiges Attentatsspiel, das von Studio Seufz entwickelt wurde. Schleichen Sie sich hinter den König und erledigen Sie ihn schnell und leise. Seien Sie vorsichtig – wenn er Sie erwischt, geht es mit Ihnen in den Kerker! Spielen Sie Murder und erleben Sie, wie das Leben eines typischen intriganten Wesirs aussieht. Wenn Sie Erfolg haben, werden Sie der neue König – aber seien Sie vorsichtig, Ihr Berater hat es auf Ihre Krone abgesehen! Erleben Sie Mord online direkt in Ihrem Browser mit Poki und testen Sie Ihre Beobachtungs- und Reaktionsfähigkeiten. Sie können Murder kostenlos spielen, aber ein falscher Zug wird Sie das Leben kosten. Space – Angriff und Stich (Killer), Blick hinter (König) Murder wird von Studio Seufz mit Sitz in Stuttgart, Deutschland, entwickelt.

Website: poki.com

