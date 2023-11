Moto X3M ist ein Online-Radrennspiel. Das Ziel besteht darin, mit dem Motorrad durch Levels mit riesigen, sich bewegenden Hindernissen zu rasen, über die man springen oder denen man ausweichen muss. Sie können in der Luft fliegen, um Ihre Endzeit zu verkürzen und eine perfekte Punktzahl zu erzielen. Wissen Sie, wann Sie anhalten oder abstürzen und neu erscheinen müssen. Versuchen Sie, die Levels in so kurzer Zeit wie möglich abzuschließen. Moto X3M wurde erstmals 2016 als Web-Flash-Spiel veröffentlicht. Später wurde es vom Spieleentwicklungsstudio Madpuffers als HTML5-Spiel portiert. Moto X3M ist die erste Veröffentlichung der Moto X3M-Reihe, zu der Moto X3M Winter, Moto X3M 5 Pool Party und das neueste Moto X3M Spooky Land gehören. Diese Spieleserie ist auch eines der beliebtesten Spiele in unserer Kategorie „Motorradspiele“. So spielen Sie Moto X3M: Moto X3M bietet insgesamt 22 verschiedene Levels. Das neueste Spiel der Moto X3M-Serie ist Moto X3M Spooky Land. Dieses Spiel wurde im Oktober 2019 veröffentlicht. Die Moto X3M-Serie wurde 2016 von Madpuffers entwickelt. Sie sind neben der Moto X3M-Serie auch für andere Spiele bekannt. Sie haben Spiele wie Football Masters und Basketball Stars entwickelt. In jedem Level kann man höchstens 3 Sterne bekommen. Diese Sterne basieren auf der Zeit. Nachfolgend finden Sie die besten Tipps, um Ihre Zeit zu verbessern und vielleicht von 1 oder 2 Sternen auf 3 Sterne aufzusteigen. Kontrollieren Sie Ihre Geschwindigkeit. Manchmal ist es besser, die Geschwindigkeit zu verringern, um das Level schneller zu beenden. Meistern Sie Ihre Tricks und Stunts. Machen Sie Vorwärts- und Rückwärtssaltos, um Ihre Zeit um eine halbe Sekunde zu verkürzen. Jeder Wurf zählt 0,5 Sekunden, und ja, sie summieren sich. Einige Tricks können Sie jedoch verlangsamen. Denken Sie also daran, dass sich die Bonuszeit nicht immer lohnt. Sie können einen Schub erhalten, wenn Sie beim Auftreffen auf dem Boden nur auf Ihrem Hinterreifen landen. Je vertikaler, desto besser, aber zu vertikal kann zu einem Zeitverlust führen. Versuchen Sie also, den perfekten Winkel zu finden. Manchmal kann Ihnen ein kleiner Schub nach dem Stillstand etwas Zeit sparen. Halten Sie das Gaspedal gedrückt und bremsen Sie gleichzeitig (W+S) oder (Pfeil nach oben + Pfeil nach unten). Perfekte Momente für diese Boosts sind, wenn Sie eine Sekunde warten müssen, bevor Sie das Level fortsetzen können. Der Timer startet, wenn Sie die Tasten W, A, D oder AUF, AB, RECHTS drücken. Manchmal wirst du am Anfang fallen gelassen, also versuche, die Tasten im richtigen Moment zu drücken, damit der Timer später startet. Spiele die Karte mindestens ein paar Mal. Merken Sie sich, wo Sie springen, die Geschwindigkeit verringern oder die volle Geschwindigkeit erreichen müssen. Und üben Sie alle oben genannten Tipps und Tricks. Einige erfordern möglicherweise mehr Geschick und Zeit als andere. Viel Spaß beim Verbessern Ihrer Moto X3M-Zeiten! Sie können Moto X3M kostenlos online auf Poki spielen. Poki ist der größte Online-Spielplatz. Jeden Monat spielen über 30 Millionen Spieler online auf Poki. Möchten Sie weitere tolle Spiele entdecken? Schauen Sie sich die Poki-Homepage mit unseren neuesten Spielen an oder beginnen Sie Ihre Entdeckung auf unserer Seite „Beliebte Spiele“.

Website: poki.com

