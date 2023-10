Rase mit deinem Motorrad über eisige Berge in Moto X3M 4: Winter! Dieses Motorradspiel fordert Sie heraus, über Brücken aus Zuckerstangen und anderen süßen Leckereien zu fahren. Fahren Sie mit dem rotnasigen Rentier Rudolph und dem Weihnachtsmann auf dem Motorrad an Schneemännern und Weihnachtsbäumen vorbei! Moto X3M Winter wird auch Moto X3M 4: Winter genannt, da es der vierte Teil dieser erfolgreichen Motorspielserie ist, zu der auch Moto Sammle alle Sterne, die du in jedem Level verdienen kannst, um dein Fahrrad zu verbessern und kaufe schließlich den Schlitten des Weihnachtsmanns, um die Level abzuschließen. Moto X3M Winter wurde im Dezember 2017 von Madpuffers entwickelt. Sie sind die Schöpfer der gesamten Moto X3M-Serie. Die besten Tipps Weitere Informationen und Tricks finden Sie auf unserer Moto X3M-Spielseitenbeschreibung. Hier erfahren Sie, wie Sie die Geschwindigkeit erhöhen, die Zeit verkürzen und vieles mehr! So spielen Sie Moto X3M Winter:

