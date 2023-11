Match Arena ist ein unterhaltsames Multiplayer-Match-3-Puzzlespiel in HTML5, erstellt von The Pew Pew. In jedem Spiel treten Sie gegen einen anderen Spieler aus der ganzen Welt an! Erfüllen Sie ein bestimmtes Ziel, um alle zu gewinnen, während Sie Ihren Gegner in Echtzeit beobachten. Allerdings steht Ihnen in Ihrem Match-Three-Spiel nur eine bestimmte Anzahl an Zügen zur Verfügung, also setzen Sie diese mit Bedacht ein! Steuerung: Maus – Klicken Sie, um Spielsteine ​​auszutauschen und drei in einer Reihe zu kombinieren! Über den Ersteller: Match Arena wurde von The Pew Pew erstellt.

Website: poki.com

