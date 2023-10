Bomba ist ein Action-Plattformspiel von Nitrome. In diesem Spiel besteht Ihr Ziel darin, unseren Charakter mit der Maus oder dem Finger so zu steuern, dass er alle markierten Sterne erreicht, ohne die Wände oder sich bewegende Objekte zu berühren. Gehen Sie zu einem der Bombenspender, schnappen Sie sich diese und zerstören Sie dann alle Feinde und Moosklumpen. Genießen Sie 30 aufregende Level voller Explosionen und Abenteuer. Dies ist das beste klassische Mausvermeidungsspiel, das Sie kostenlos online spielen können! Charakter aktivieren/auswählen – klicken oder tippen. Bombe abwerfen – klicken (wenn Sie eine gedrückt halten). Bomba wurde von Nitrome als Flash-Spiel erstellt und später von AwayFL in HTML5 emuliert. Spielen Sie die anderen Flash-Spiele von Nitrome auf Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3, Cave Chaos, Cave Chaos 2, Mutiny, Skywire, Twin Shot, Testsubjekt Grün und Testsubjekt Blau

Website: poki.com

