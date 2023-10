A Pretty Odd Bunny ist ein Stealth-Plattformspiel, in dem Sie ein Kaninchen sind, das heimlich Schweine jagt und frisst. In jedem Level gibt es ein Schwein, das Sie fangen müssen, ohne von anderen Mitgliedern Ihrer Hasengemeinschaft gesehen zu werden. Springen Sie, ducken Sie sich, verstecken Sie sich hinter Büschen, gehen Sie unter Baumstämme und tun Sie alles in Ihrer Macht Stehende, um Ihre Ernährung geheim zu halten. Spielen Sie Dutzende farbenfroher, aber gefährlicher Levels in verschiedenen einzigartigen Welten, sammeln Sie versteckte Münzen, schalten Sie zusätzliche Herausforderungen und Überraschungen frei und haben Sie Spaß! Kannst du in „A Pretty Odd Bunny“ jedes Schwein essen und jede geheime Münze einsammeln? „A Pretty Odd Bunny“ wurde von AJ Ordaz kreiert. Dies ist ihr erstes Spiel auf Poki! Sie können A Pretty Odd Bunny kostenlos auf Poki spielen. A Pretty Odd Bunny kann auf Ihrem Computer und mobilen Geräten wie Telefonen und Tablets gespielt werden.

