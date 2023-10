Ich sehe ein Geheimnis! Finden Sie die versteckten Objekte, um jeden Fall zu knacken. Du liebst wahre Kriminalität und versteckte Morde? Lösen Sie knifflige Geheimnisse in den glamourösen 1920er Jahren! Tauchen Sie ein in June Parkers fesselnde Suche nach der Enthüllung eines skandalösen, verborgenen Familiengeheimnisses. Entfliehen Sie in eine Ära der Opulenz und Romantik, während Sie in Ihrem eigenen geheimnisvollen Herrenhaus durch Hunderte atemberaubender, kniffliger Rätsel nach versteckten Hinweisen suchen!

Website: apps.facebook.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit June's Journey verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.