Uber Technologies, Inc., allgemein bekannt als Uber, bietet Mietfahrzeuge, Essenslieferungen (Uber Eats), Paketzustellungen, Kuriere, Frachttransporte und über eine Partnerschaft mit Lime auch die Vermietung von Elektrofahrrädern und Motorrollern an. Das Unternehmen hat seinen Sitz in San Francisco und ist in über 900 Ballungsräumen weltweit tätig. Es ist einer der größten Anbieter in der Gig Economy und zudem Vorreiter bei der Entwicklung selbstfahrender Autos. Schätzungen zufolge hat Uber weltweit über 110 Millionen monatlich aktive Nutzer. In den Vereinigten Staaten hat Uber einen Marktanteil von 67 % bei Mitfahrgelegenheiten und einen Marktanteil von 24 % bei der Essenslieferung. Uber war in der Sharing Economy so prominent, dass die daraus resultierenden Branchenveränderungen als Uberisierung bezeichnet wurden und viele Start-ups ihre Produkte als „Uber für X“ bezeichneten. Wie ähnliche Unternehmen wurde Uber wegen seiner Behandlung kritisiert der Fahrer als unabhängige Auftragnehmer, Störungen des Taxibetriebs und zunehmende Verkehrsstaus. Als es unter der Führung des ehemaligen CEO Travis Kalanick stand, wurde das Unternehmen wegen mehrerer unethischer Praktiken kritisiert.

Website: uber.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Uber verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.