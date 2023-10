Postmates ist ein amerikanisches Unternehmen, das die lokale Lieferung von im Restaurant zubereiteten Mahlzeiten und anderen Waren anbietet. Seit Februar 2019 ist Postmates in 2.940 US-Städten tätig. Der Dienst stützt sich auf Mobiltelefonanwendungen und deren Global Positioning System-Funktionen, um Lagerbestände und Verbrauchernachfrage abzugleichen. Postmates wurde 2011 gegründet und ist eines von vielen On-Demand-Lieferunternehmen in den Vereinigten Staaten Bereitstellung von Lieferungen aus Restaurants und Geschäften, die zuvor keine Warenlieferungen angeboten haben. Postmates ist ein Beispiel für ein On-Demand-Unternehmen. Postmates-Mitbegründer Bastian Lehmann nennt das Unternehmen „Anti-Amazon“. Am 6. Juli 2020 kündigte Uber an, Postmates für 2,65 Milliarden US-Dollar zu übernehmen. Am 1. Dezember 2020 gab Uber den Abschluss des Deals bekannt.

Website: postmates.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Postmates verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.