Unternehmenssuchsoftware - Beliebteste Apps - Polen

15 % der Kunden verlassen das Unternehmen, ohne das gefunden zu haben, was sie brauchen. Doofinder hilft Ihnen, das Problem zu beheben. Doofinder ist eine KI-gestützte intelligente Website-Suchmaschine für E-Commerce, die Suchergebnisse und Produktsichtbarkeit verbessert. Unsere App liefert personalisierte Suchergebnisse basierend auf individuellen Präferenzen in Echtzeit in weniger als 25 Millisekunden, ohne Ihre Ladegeschwindigkeit zu erhöhen. - Ermöglichen Sie Ihren Kunden, mit der fortschrittlichen Suchtechnologie von Doofinder genau das zu finden, was sie suchen, wodurch die Absprungraten reduziert und die Verkaufschancen erhöht werden. - Erhalten Sie ein tieferes Verständnis des Verhaltens und der Bedürfnisse Ihrer Kunden durch die Analyse von Suchergebnissen. - Verwandeln Sie Ihr E-Commerce-Sucherlebnis mit präzisen Ergebnissen, auch wenn die Suche chaotisch ist. - Treffen Sie fundierte Entscheidungen und antizipieren Sie Kundennachfrage und neue Trends mit unserer leistungsstarken Suchergebnisanalyse +20 % Conversions, nur durch die Verbesserung der Suche: So einfach ist das. Über 10.000 zufriedene Kunden können sich nicht irren. Unsere Lösung ist benutzerfreundlich, da sie schnell und einfach in jede Web- oder E-Commerce-Lösung sowie in benutzerdefinierte Websites integriert werden kann, sodass Sie die Flexibilität haben, die Sie benötigen. Keine Codierung erforderlich, einfach zu installieren und zu verwenden.