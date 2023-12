Spiceworks ist ein professionelles Netzwerk für die Informationstechnologiebranche (IT) mit Hauptsitz in Austin, Texas. Das Unternehmen wurde im Januar 2006 von Scott Abel, Jay Hallberg, Greg Kattawar und Francis Sullivan mit dem Ziel gegründet, IT-Management-Software zu entwickeln. Spiceworks ist eine Online-Community, in der Benutzer zusammenarbeiten und sich gegenseitig Rat einholen sowie auf einem Marktplatz einkaufen können IT-bezogene Dienstleistungen und Produkte. Schätzungen zufolge wird das Netzwerk von mehr als sechs Millionen IT-Experten und 3.000 Technologieanbietern genutzt. Die kostenlose proprietäre Software des Unternehmens ist in Ruby on Rails geschrieben und läuft ausschließlich auf Microsoft Windows. Die Software erkennt IP-adressierbare Geräte und umfasst Helpdesk-Funktionen und eine integrierte Wissensdatenbank.

Website: spiceworks.com

